Flow Army se corona en el campeonato gallego de Sada

El club BJJ Pontevedra Flow Army firmó un destacado papel en el Campeonato Gallego de Brazilian Jiu Jitsu, disputado en Sada, al proclamarse campeón en la modalidad ‘con gi’ y lograr el segundo puesto en ‘no gi’. Entre los resultados más destacados figuran los cuatro oros de Manuel Iglesias, los dos oros y una plata de Luis Ángel, la plata y el bronce de Adrián, la plata de Borja y el bronce de Nicolás Regueiro.

El equipo, integrado en Equipe Núcleo de Loitas, consolida así cinco años de crecimiento disparado en Pontevedra, donde Daniel Cores y Diego Cores impulsaron un proyecto rompedor que hoy llena todas sus clases en Mace Sport.