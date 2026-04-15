Fútbol / Primera Federación
Miguel Cuesta: «Ojalá poder subir al Pontevedra a Segunda División»
El polivalente futbolista asturiano hizo un balance de la semana de tres partidos, analizó al Guadalajara y contó sus sensaciones para la recta final
Como cada semana, un futbolista de la primera plantilla del Pontevedra ofrece una rueda de prensa para explicar las sensaciones del grupo a mitad de semana. El protagonista este miércoles fue Miguel Cuesta, quien valoró la ajetreada semana pasada de los granates y comentó varios aspectos cruciales de cara al resto del curso, con especial hincapié en el rival de este domingo, el Guadalajara.
«Tenemos muy buenas sensaciones. Ha sido una semana un poco dura a nivel físico y de exigencia, pero estamos muy contentos con el trabajo realizado y afrontamos lo que viene con la mayor ilusión posible», confesó el luanquín sobre la exigente semana a nivel físico de tres partidos, saldada con dos triunfos y una derrota.
El versátil futbolista reconoció que, cuando llegó al club hace poco más de un año, en el tramo final del mercado de invierno, no imaginaba verse en este momento peleando por un objetivo tan ilusionante. Explicó que aterrizó con muchísimas ganas de crecer tanto en el plano futbolístico como en el personal, algo que considera que está consiguiendo en un club increíble y en una buena ciudad, aunque subrayó que todavía queda por delante lo más bonito. «Ojalá podamos disputar una fase de ascenso a Segunda División con este club, porque sería algo increíble», añadió el ‘11’.
La alta competitividad en la zona alta y en la zona baja hace que cada partido sea una final entre dos equipos con objetivos iguales o diferentes. «Creo que cada partido va a ser muy duro, porque todo el mundo se está jugando algo. Una buena racha te puede permitir meterte arriba y dar la sorpresa, y una mala racha te puede condenar. Creo que en estos partidos se va a ir rompiendo un poco la tabla, pero nosotros tenemos que ser ambiciosos. A ilusión no nos tiene que ganar nadie, y vamos con todas las ganas del mundo», aseguró el lateral.
Sobre el próximo rival del Pontevedra, el Guadalajara, al que se medirá este domingo a las 18.15 horas en el Pedro Escartín, señaló que esperaba un partido superduro, tanto en el plano físico como en el mental, debido a la exigencia del encuentro y a todo lo que habría en juego. Además, explicó que el conjunto manchego se estaba jugando la salvación, por lo que preveía un duelo muy complicado, muy disputado y de máxima intensidad, aunque insistió en que, como ya había dicho anteriormente, la ilusión del Pontevedra debía ser todavía mayor que la de su rival.
Cuesta fue preguntado también por su continuidad la próxima temporada, ya que termina contrato este 30 de junio. «Ojalá poder subir al Pontevedra a Segunda División. Sería algo increíble poder formar parte de la historia del club. Es algo que creo que pensamos todos. Soñar con ese hipotético ascenso a Segunda sería increíble», contestó al respecto.
Alain Ribeiro, MVP de la jornada
Después de anotar el primer hat-trick de su carrera deportiva, Alain Ribeiro fue elegido como el mejor jugador de la jornada en Primera Federación.
El jugador sopeloztarra del Pontevedra fue propuesto por la organización de la competición para llevarse el MVP junto a Hugo González, del Celta Fortuna; Joselillo, del Villarreal B; y César Palacios, del Real Madrid Castilla. La votación la ganó el ‘6’ con el 62,9 % de los votos, una cifra muy alta que cuadruplica la del siguiente jugador más votado por la audiencia de Primera Federación.
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