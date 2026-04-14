El Pontevedra ya conoce el horario del derbi en Ferrol

La RFEF ha dado a conocer los horarios de la jornada 35. Para el Pontevedra será el momento de afrontar una dura visita al Estadio de A Malata, donde les recibirá el Racing de Ferrol el sábado 2 de mayo a las 16.15 horas.

Los de Rubén Domínguez viajarán al norte para disputar un nuevo derbi, ya que justo una semana antes acogerán un duelo en lo alto de la tabla ante el Celta Fortuna en Pasarón.

El Racing llega en un momento complicado, habiendo sumado 5 de los últimos 24 puntos y recibiendo una sonora goleada (0-5) ante el Castilla el pasado fin de semana.

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Será la penúltima salida de los granates en la temporada regular, con el duelo a domicilio ante el Tenerife de la jornada 37 en el punto de mira.