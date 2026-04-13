«Era cuestión de tiempo encajar en la primera media hora»

Mehdi Nafti, visiblemente molesto con la actuación de su equipo, confesó el buen rendimiento del Pontevedra durante el choque, en especial la primera media hora de encuentro. «Es sorprendente porque todo lo que se vio sobre el terreno de juego, sobre todo en la primera media hora, estaba avisado y hablado. Se podía intuir que el rival iba a empezar el partido con esa intensidad y no fuimos capaces de darle continuidad al juego ni de pisar campo contrario. No ganamos un duelo ni una segunda jugada. Encajamos los dos goles a balón parado, pero era cuestión de tiempo», explicó el tunecino.

«Va a ser lo mismo hasta la última jornada. Ya lo dije hace varias jornadas: a mí ilusionarme cuando entro en playoff o deprimirme cuando salgo no me dice absolutamente nada. A mí me preocupa la primera media hora de hoy y me ocupa cómo voy a preparar el próximo partido», confesó el técnico del conjunto berciano al ser preguntado por cómo afronta el tramo final del curso.