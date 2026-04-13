«Era cuestión de tiempo encajar en la primera media hora»
M. S. R.
Mehdi Nafti, visiblemente molesto con la actuación de su equipo, confesó el buen rendimiento del Pontevedra durante el choque, en especial la primera media hora de encuentro. «Es sorprendente porque todo lo que se vio sobre el terreno de juego, sobre todo en la primera media hora, estaba avisado y hablado. Se podía intuir que el rival iba a empezar el partido con esa intensidad y no fuimos capaces de darle continuidad al juego ni de pisar campo contrario. No ganamos un duelo ni una segunda jugada. Encajamos los dos goles a balón parado, pero era cuestión de tiempo», explicó el tunecino.
«Va a ser lo mismo hasta la última jornada. Ya lo dije hace varias jornadas: a mí ilusionarme cuando entro en playoff o deprimirme cuando salgo no me dice absolutamente nada. A mí me preocupa la primera media hora de hoy y me ocupa cómo voy a preparar el próximo partido», confesó el técnico del conjunto berciano al ser preguntado por cómo afronta el tramo final del curso.
Suscríbete para seguir leyendo
- El día en que A Cañiza pasará a llamarse a A Caniza y Cangas incorpora «apellido»: entra en vigor el nuevo Nomenclátor de Galicia
- El naval vigués crece en el Mediterráneo con el elevador de barcos para yates «más grande del mundo»
- Un servicio de bus gratuito llega mañana con 20 líneas diarias y más de 30 paradas
- El otro tesoro bajo Rande: los marineros de la vieira de Cangas rescatan platos antiguos en sus rastros
- Cárcel por insultar a su ex: «Hai que ter peito para acostarse contigo»
- El Celta dispondrá tras la reforma del estadio de unos 15.000 metros cuadrados para explotar otros usos y multiplicar sus ingresos
- Herida grave una niña de 10 años tras precipitarse desde el balcón de su casa en Vigo
- Iturmendi, una ferretería con más de 80 años que vendió las primeras lavadoras de Vigo