«Que coreen mi nombre es porque valoran al grupo»

«Creo que hoy nos acercamos a lo que se vio aquí en Pasarón el domingo pasado contra un muy buen rival, que llevaba solo tres goles encajados en toda la segunda vuelta, y nosotros hoy logramos meterle tres y generar muchas situaciones para hacer alguno más». Así valoró Rubén Domínguez el partido de ayer..

«Yo creo que hoy el equipo, sobre todo en la primera media hora, estuvo espectacular, con una presión tras pérdida muy buena. Estuvimos presionando alto, incomodando su juego y, luego, con cuatro jugadores por dentro, fuimos merecedores de instalarnos muy arriba en campo rival, con calidad, y generar muchas situaciones de gol», confesó el técnico.

El ourensano quiso agradecerles su esfuerzo en una semana de tres partidos, así como el trabajo del cuerpo técnico y, sobre todo, el de Adrián Abalo, el segundo entrenador que ocupó ayer el banquillo por la sanción de Domínguez, a quien consideró un compañero del que se habla mucho menos de lo que merece y es «el arquitecto» del equipo.

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Sobre que coreasen su nombre el estadio, a pesar de no estar en el terreno de juego por sanción, señaló que era un orgullo porque entendía que ese reconocimiento significaba, en última instancia, que la gente estaba satisfecha con el trabajo que venían realizando, y añadió que el hecho de que corearan su nombre no lo interpretaba como un mérito individual, sino como una muestra de que se estaba valorando realmente al grupo en su conjunto. Asimismo, recalcó que él no dejaba de ser un currante más dentro del cuerpo técnico, situado al mismo nivel que los jugadores, e insistió en que tanto la plantilla como el cuerpo técnico formaban una sola unidad, por lo que, a su juicio, nadie tenía más méritos que nadie.