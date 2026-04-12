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La tercera plaza sigue en manos azules (1-2)

El Marín Futsal regresa de Segovia victorioso después imponerse sobre el Segosala. El gol de Cecilia Puga en la primera mitad y de Pilar Viñas, en la segunda, bastaron para lograr los tres puntos. Las locales redujeron distancias en la recta final, pero el triunfo acabó con el sello marinense.

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