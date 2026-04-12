Un temprano gol y una defensa férrea le valen una victoria al Poio

El Poio vence en su casa en una lección de efectividad ofensiva y autocontrol defensivo al Alcantarilla.

Las poienses arrancaron el partido con dominio del balón, con ritmo de juego alto y feroz presión tras pérdida. En ese contexto, el premio del gol no se hizo esperar y en el primer arreón ofensivo perforaron la meta visitante. Chuli, con un derechazo sublime a la escuadra, adelantó a las rojillas en su feudo. Los buenos minutos locales se mantuvieorn en los instantes posteriores al gol, pero poco a poco las murcianas fueron ganando metros hasta ser protagonistas de la primera mitad. Veinte minutos en que las grandes acciones de Yanira evitaron más cambios en el marcador.

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Ese guion de ataque de las de Peñaranda y un orden defensivo destacable de las de Luis López-Tulla fue la tónica de la segunda mitad. De nuevo, veinte minutos, que ni uso de la portera-jugadora en la recta final, hicieron que las rojillas encajaran ningún tanto y acabasen ganando por la mínima.