Fútbol Sala / Primera División
Un temprano gol y una defensa férrea le valen una victoria al Poio
Las jugadoras de Luis López-Tulla se impusieron en su casa gracias al gol de Chuli a los treinta segundos del pitido inicial
M.S.R.
El Poio vence en su casa en una lección de efectividad ofensiva y autocontrol defensivo al Alcantarilla.
Las poienses arrancaron el partido con dominio del balón, con ritmo de juego alto y feroz presión tras pérdida. En ese contexto, el premio del gol no se hizo esperar y en el primer arreón ofensivo perforaron la meta visitante. Chuli, con un derechazo sublime a la escuadra, adelantó a las rojillas en su feudo. Los buenos minutos locales se mantuvieorn en los instantes posteriores al gol, pero poco a poco las murcianas fueron ganando metros hasta ser protagonistas de la primera mitad. Veinte minutos en que las grandes acciones de Yanira evitaron más cambios en el marcador.
Ese guion de ataque de las de Peñaranda y un orden defensivo destacable de las de Luis López-Tulla fue la tónica de la segunda mitad. De nuevo, veinte minutos, que ni uso de la portera-jugadora en la recta final, hicieron que las rojillas encajaran ningún tanto y acabasen ganando por la mínima.
- China navega en un mundo aparte: pesca 20 toneladas más por cada una que pierde la flota española
- El día en que A Cañiza pasará a llamarse a A Caniza y Cangas incorpora «apellido»: entra en vigor el nuevo Nomenclátor de Galicia
- Herida grave una niña de 10 años tras precipitarse desde el balcón de su casa en Vigo
- «En liquidación»: cierra la cadena de moda Emilio Iglesias, con cuatro tiendas en Vigo
- Indra contratará a 170 personas en Galicia y centrará en Vigo su centro de ingeniería para guerra electrónica
- Desbloquean las cesáreas humanizadas en el hospital Álvaro Cunqueiro tras un año paralizadas y prevén retomarlas en mayo
- Papá y mamá te acompañan: Carla Lago se estrena en la Vig-Bay tras perder a sus padres en dos años por inesperadas enfermedades
- Iturmendi, una ferretería con más de 80 años que vendió las primeras lavadoras de Vigo