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Nuevo derbi para un concienciado Teucro

El Teucro recibe hoy al Lalín en un derbi gallego de exigencia competitiva que también se convierte en una cita de compromiso social. El club pontevedrés impulsa la campaña «Operación Despensa», en colaboración con Os Palleiros, para promover donaciones destinadas al cuidado de animales abandonados y reforzar su vínculo con la ciudad.

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