Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

Secciones

Es noticia
Artemis IIEmpleo en GaliciaDía Mundial del PárkinsonNegocios de Vigo con historiaEuroprecisOrigen Cristobal Colón
instagramlinkedin

El Leis Pontevedra cede ante O Esteo (3-4)

El Leis Pontevedra, después de asegurar el liderato del grupo, cae en su primera cita. Los hombres de Santi Valladares llegaron a ponerse con dos goles de diferencia en el marcador, pero la gran reacción de los ponteses, que se afianzan en la lucha por el playoff, hizo que se les esfumase la victoria a los locales.

TEMAS

Tracking Pixel Contents