Descenso directo eludido entre el dominio y el sufrimiento

El Cisne se hace fuerte en casa y se impone al Soria en una tarde que caminó del control al descontrol y en el que la parada final de Abián Rodríguez en el último segundo aseguró que los pontevedreses no serán uno de los equipos que caerán de forma directa esta temporada. El play-out, realidad todavía posible para los hombres de Marcos Otero, aún no lo eluden matemáticamente.

El Cisne arrancó el choque con una propuesta dominante tanto en pista como en el marcador ante un cuadro amarillo que estaba superado en todo momento. En ese contexto, los locales se marcharon al descanso con una ventaja de cuatro tantos, una diferencia que daría mucho que hablar en la segunda mitad.

Insatisfechos con la renta cosechada, la escuadra lerezana salió con ese puño de hierro hasta ponerse ocho goles arriba y, de repente, redujeron varias marchas hasta entrar en un estado de relajación muy peligroso. El Soria, con mucho orden y sin bajar los brazos, cogió esa placidez de su rival y, como un vendaval, fue acercándose en el marcador hasta empatar a veinticinco y hacer saltar todas las alarmas.

Noticias relacionadas

El final de infarto con exclusión de Landim, soberbio toda la tarde, incluida, y la mano milagrosa de Abián Rodríguez evitaron la debacle y dieron un paso de gigante para la permanencia.