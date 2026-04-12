Amarrarse al playoff en río revuelto

Cada jornada, en el clima de alta competitividad e igualdad enfermiza entre equipos, con tres puntos de distancia entre el tercer clasificado y el duodécimo, el playoff escupe y acoge a clubes según supieron entender las corrientes del río revuelto de la Primera Federación. Esta tarde, a las 16.00 horas, en Pasarón, Pontevedra y Ponferradina se enfrentan en una nueva final adelantada por ver qué cuatro clubes pelearán por la promoción de ascenso. Los granates, muy sólidos en su feudo, suponen un reto importante para una escuadra blanquiazul en estado de gracia que solo perdió una jornada desde que arrancó la segunda vuelta.

El Pontevedra llega con un mayor desgaste, después de que disputasen y perdiesen el partido aplazado frente al Arenas en Fadura el pasado miércoles. El de hoy será el tercer encuentro en una semana, una situación poco habitual en la división. A pesar de ese esfuerzo mayor, los lerezanos solo tienen una baja confirmada: Álvaro Pérez. El zaguero, refuerzo invernal, acusó unas molestias en Getxo y ya confirmó su entrenador que no está disponible. El resto de sus compañeros, sin ningún sancionado, entraron en la convocatoria para el choque.

Rubén Domínguez, técnico local, destacó en su comparecencia previa el buen momento que atraviesa su rival y advirtió de la importancia de dejar los tres puntos en su casa. «La Ponferradina es ahora mismo el equipo más fuerte de la segunda vuelta, pero lo tenemos a un punto y tenemos la oportunidad de ganar, sumar los tres puntos y además el golaverage. De hecho, solo ha encajado tres goles en doce partidos. Es un equipo que llega lanzado, que se acaba de meter en puestos de playoff, porque el otro día había vuelto a perder esa posición», explicó el ourensano.

La Ponferradina llega hasta Pontevedra inmerso en la pelea por la promoción de ascenso y con unos números que suman cuatro semanas sin perder. Sus buenos resultados en el campo no se corresponden con las buenas sensaciones en la enfermería, ya que varios futbolistas importantes en el equipo se ausentarán por lesión. Este es el caso de Andrés Prieto, Fede San Emeterio y David Andújar; que son baja por diferentes dolencias. A ellos se le suma Mfulu, refuerzo reciente que todavía no entra en convocatoria para encuentros de liga.

Mehdi Nafti, técnico visitante, confesó en la rueda de prensa previa las virtudes que tienen los pontevedreses en el terreno de juego y el buen trabajo táctico que llevan realizando todo el curso. «El Pontevedra en su campo nos va a exigir muchísimo. Es un equipo con mucha energía, con gran capacidad de presión tras pérdida, de partidos de ida y vuelta, con intercambios de posiciones y llegada al área con mucha gente. Además, juega con mucha ilusión y durante muchos minutos se ve que es un equipo sin miedo a perder», explicó el tunecino.

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Gallegos y bercianos se encuentran por quincuagésima cuarta vez en un partido oficial y más de siete años después se citan en Pasarón. El balance, hasta la fecha, es de veintiún éxitos granates, doce empates y veinte victorias blanquiazules. El choque más antiguo data de octubre de 1943 y se saldó con tablas en casa de la Deportiva. El enfrentamiento más reciente, de septiembre de 2025 acabó con victoria del Pontevedra por un gol a cero en El Toralín.