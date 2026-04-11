Dos puntos de oro para ahuyentar a los fantasmas

El Cisne tiene en su mano poder asegurar matemáticamente que no será uno de los equipos que descenderán de categoría de forma directa. En el Pabellón Municipal de Pontevedra, a las 20.00 horas, los hombres de Marcos Otero tienen un partido de suma importancia frente al Balonmano Soria. En ningún caso sellan la permanencia total, ya que la posibilidad del play-out, independientemente del resultado, sigue sobre la mesa.