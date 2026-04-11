Puesta de largo del Club Ciclista Farto-Kiroo

El equipo Team Farto-Kiroo presentó en Pontevedra su plantilla para la nueva temporada, en un acto con presencia institucional. Asistieron el secretario xeral para o Deporte, Roberto García; la directora xeral de Promoción da Igualdade, María Quintiana; y el delegado territorial, Agustín Reguera. García destacó el crecimiento del ciclismo femenino en Galicia y la trayectoria del club, referente desde 2011. La plantilla combina juventud y experiencia, con corredoras como Carmen Mallo, Laura Mira, Andrea Prado, Claudia Sánchez, Raquel Queirós y Mireia Trias, junto a fichajes internacionales. El equipo mantiene su apuesta por la formación y la igualdad.