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Ciclismo

Puesta de largo del Club Ciclista Farto-Kiroo

El club presentó su plantilla para la temporada

Integrantes del equipo en el acto de ayer.

Integrantes del equipo en el acto de ayer. / Rafa Vázquez

M. S. R.

Pontevedra

El equipo Team Farto-Kiroo presentó en Pontevedra su plantilla para la nueva temporada, en un acto con presencia institucional. Asistieron el secretario xeral para o Deporte, Roberto García; la directora xeral de Promoción da Igualdade, María Quintiana; y el delegado territorial, Agustín Reguera. García destacó el crecimiento del ciclismo femenino en Galicia y la trayectoria del club, referente desde 2011. La plantilla combina juventud y experiencia, con corredoras como Carmen Mallo, Laura Mira, Andrea Prado, Claudia Sánchez, Raquel Queirós y Mireia Trias, junto a fichajes internacionales. El equipo mantiene su apuesta por la formación y la igualdad.

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