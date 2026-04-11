Un pasito más hacia la clasificación automática
El Poio recibe la visita del Alcantarilla esta tarde en el Pabellón da Seca a las 18.30 horas. Las rojillas son segundas clasificadas, a cinco puntos de las líderes y nueve sobre las quintas. La victoria en casa frente a las murcianas sería un nuevo paso hacia garantizar matemáticamente que pelearán por el título en los playoffs a final de temporada. Las alcantarilleras, en media tabla con 35 puntos, podrían dar un paso más para la permanencia.
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