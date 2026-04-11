Ensayo de cara a los playoffs por el ascenso

El Leis Pontevedra recibe esta tarde, a las 17.00 horas, a O Esteo en el Pabellón Municipal de Deportes. La cita entre pontevedreses y ponteses supone un ensayo entre dos rivales que podrúan verse las caras en la promoción por le ascenso de categoría. Los de Santi Valladares, campeones del grupo, llegan en primer lugar, mientras que los de Iván López son quintos.