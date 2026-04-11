Domínguez: «Hay que volver a sacar nuestra mejor versión»

Tercer partido de la semana y tercera rueda de prensa previa de Rubén Domínguez de cara a una jornada muy importante para acercarse al nuevo objetivo del playoff. Para esta nueva cita, los pontevedreses, según confirmó el técnico, no contarán con Álvaro Pérez. El zaguero se retiró con molestias en Fadura y, a falta del parte médico oficial, su ausencia mañana está descartada.

«Seguimos en una buena línea en esta segunda vuelta. Veníamos sumando, pero el miércoles no estuvimos a la altura, no hicimos un buen partido. Es una pena porque era una oportunidad muy grande para marcar distancia con el sexto clasificado y volver a meternos en puestos de playoff», explicaba Domínguez sobre la derrota del miércoles en Getxo en el choque aplazado en su día por la inundación del campo vasco.

Su rival en liga, la Ponferradina, llega como uno de los equipos en mejor forma de la competición y con una racha de muy buenos resultados en la segunda vuelta. Los bercianos suman ocho victorias, tres empates y una única derrota desde la decimonovena jornada y suponen un adversario muy complejo para el Pontevedra. «La Ponferradina es ahora mismo el equipo más fuerte de la segunda vuelta, pero lo tenemos a un punto y tenemos la oportunidad de ganar, sumar los tres puntos y además el golaverage. De hecho, solo ha encajado tres goles en doce partidos. Es un equipo que llega lanzado, que se acaba de meter en puestos de playoff, porque el otro día había vuelto a perder esa posición», destacó el entrenador granate sobre el conjunto de Mehdi Nafti.

Aseguró que el equipo tiene claro el plan de partido y cómo puede hacer daño al rival, aunque recordó que luego el fútbol depende de los futbolistas. Añadió que la Ponferradina también les habrá estudiado y habrá analizado sus fortalezas y debilidades, por lo que espera un partido de poder a poder, como el del Barakaldo y, lamentablemente, no como el del miércoles. En ese sentido, señaló que el Pontevedra debe volver a ofrecer su mejor versión, la mostrada ante el Barakaldo, e intentar que los puntos se queden en Pasarón.

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En su comparecencia, Rubén Domínguez, cuando fue preguntado por si habría rotaciones de cara al partido, del mismo modo que hubo frente al Arenas de Getxo, advirtió que sí, aunque sin exponer en qué línea o de qué forma serían esos cambios en el once titular frente a la Ponferradina.