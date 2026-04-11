Cruce de dinámicas por la tercera plaza

El Marín Futsal retoma la liga esta tarde con una exigente visita a Segovia, donde se medirá al Segosala a partir de las 17.00 horas en el Pabellón Municipal Pedro Delgado. Las marinenses, inmersas en la pelea por asegurar al menos la cuarta plaza y mantenerse en la lucha por el playoff de ascenso, afrontan un duelo directo ante el tercer clasificado.