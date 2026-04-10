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Waterpolo

Fin de semana muy exigente para el CW Pontevedra

Hugo de Dios

Pontevedra

El CW Pontevedra afronta un fin de semana clave con citas decisivas en categoría femenina y masculina. El equipo de Primera Nacional recibe este domingo al Leioa Waterpolo en Rías do Sur, a las 12.00 horas, con el objetivo de enlazar su segundo triunfo y afianzarse en puestos de play-off, a falta de cuatro jornadas. En Tercera Nacional masculina, los pontevedreses visitan al Sant Adrià en Barcelona en un duelo entre los dos únicos invictos.

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