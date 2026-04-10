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Piragüismo

Pontevedra gana fuerza desde Verducido

Hugo de Dios

Pontevedra

El piragüismo gallego firmó una jornada destacada en el segundo Selectivo Nacional de Sprint Olímpico, en Verducido, al sellar dos victorias y un segundo puesto con billete internacional. Diego Domínguez y Manuel Fontán se impusieron en el C2 500, mientras Rodrigo Germade y Adrián del Río ganaron el K2 500. Además, la pontevedresa Claudia Couto fue segunda en el C2 500 femenino y aseguró su presencia en las próximas citas mundiales.

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