Pontevedra gana fuerza desde Verducido

El piragüismo gallego firmó una jornada destacada en el segundo Selectivo Nacional de Sprint Olímpico, en Verducido, al sellar dos victorias y un segundo puesto con billete internacional. Diego Domínguez y Manuel Fontán se impusieron en el C2 500, mientras Rodrigo Germade y Adrián del Río ganaron el K2 500. Además, la pontevedresa Claudia Couto fue segunda en el C2 500 femenino y aseguró su presencia en las próximas citas mundiales.