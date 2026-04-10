Taekwondo
Ponte Caldelas escaparate del mejor taekwondo gallego sub-21
El campeonato autonómico reunirá a 80 deportistas, más de 30 técnicos y 15 árbitros en una jornada matinal
El pabellón Gustavo Dacal de Ponte Caldelas acogerá mañana el Campeonato Galego sub 21 de combate, una cita que reunirá a 80 deportistas, más de 30 técnicos y 15 árbitros. La competición arrancará a las 09.30 horas y se disputará durante toda la mañana sobre tres tapices.
El torneo contará con algunos de los nombres más destacados del taekwondo gallego, entre ellos Carla Sesar, subcampeona mundial sub 21 en 2025; Adrián Dávila, bronce en los Multi European Games; Javier Otero, medallista en el Open de Bulgaria 2026; Tiago Torea, campeón de España júnior; Ekaterina Rebón y Noa Romero, habituales en podios nacionales e internacionales.
La Federación Galega de Taekwondo destacó el «gran momento» que atraviesa este deporte en la comunidad. La elección de Ponte Caldelas como sede también responde al crecimiento de esta disciplina en el municipio, donde funciona desde hace más de seis años una escuela impulsada junto a la Diputación.
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