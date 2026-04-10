Fútbol / Primera Federación
Competición castiga con dos jornadas a Rubén Domínguez
La primera ya la cumplió ante el Arenas, pero tampoco estará ante la Ponferradina
La expulsión de Rubén Domínguez en el encuentro ante el Barakaldo le costará dos jornadas de sanción al entrenador del Pontevedra. El Comité de Competición ha castigado al técnico granate por «actitudes de menosprecio o desconsideración hacia los árbitros, directivos o autoridades deportivas», después de sus protestas tras el tanto anulado a Luisao en Pasarón.
Domínguez vio la tarjeta roja directa en el minuto 23 de la primera parte. Según reflejó el acta arbitral, se dirigió al asistente número uno desde el área técnica con la expresión «¡qué puta vergüenza!».
A partir de esa redacción, el juez único le aplica el artículo 124 del código disciplinario, que prevé una suspensión de entre dos y tres partidos para este tipo de conductas.
La resolución determinada por el equipo arbitral fija el castigo mínimo, aunque suficiente para dejar al preparador granate fuera del banquillo en dos citas consecutivas.
La primera ya se llevó a cabo este miércoles, en el encuentro aplazado frente al Arenas Club de Getxo, y la segunda la cumplirá este domingo ante la Ponferradina en el regreso lerezano a Pasarón.
Horario de la jornada 34
El Pontevedra ya conoce además el horario de la jornada 34. Recibirá al Celta Fortuna en casa el sábado 25 de abril a las 16.15 horas, en un partido que será televisado por la TVG.
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