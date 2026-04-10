La Boa Vila acogerá las finales gallegas de voleibol

El voleibol masculino gallego citará en Pontevedra a varios de sus principales equipos en dos jornadas decisivas que se disputarán en el pabellón Multiusos de A Xunqueira. La ciudad acogerá las finales de los Campeonatos Gallegos júnior y sénior, con presencia del Club Voleibol Pontevedra en la categoría absoluta y con la vista puesta en una posible clasificación para la fase de ascenso.

La primera cita será este sábado 11 de abril, con la fase final júnior masculina. El programa arrancará con las semifinales entre Oleiros y Boiro, a las 10.00 horas, y entre Santiago y Vigo, a las 12.00. Ya por la tarde se jugará el partido por el tercer y cuarto puesto, a las 16.30, y la final, prevista para las 18.30, tras la que se celebrará la entrega de premios.

El segundo turno llegará el domingo 19 con el Campeonato Gallego sénior masculino, en el que sí competirá el conjunto pontevedrés. La jornada comenzará con la semifinal entre Vigo y Ribeira, a las 10.00, mientras que a las 12.00 el Voleibol Pontevedra se medirá al Xabaríns Volei Lugo. El encuentro por el tercer y cuarto puesto está fijado para las 16.30 y la final para las 18.30.

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Durante la presentación, el delegado de la Federación Galega de Voleibol, Alberto García, subrayó el crecimiento de este deporte en la ciudad y destacó que «Pontevedra es un sitio que, por una cosa o por otra, volvemos». La presidenta del club local, Patricia Valcárcel, calificó la cita sénior como «un día clave» y recordó que, si el equipo logra el campeonato, podrá clasificarse directamente para la fase de ascenso.