Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

Secciones

Es noticia
Tráfico Estrecho OrmuzDebate Estado AutonomíaDesembarco Mobify VigoNombramiento StellantisOcupación Pisos TurísticosCondenada Hormigones NigránFriburgo-Celta
instagramlinkedin

Atletismo

Pontevedra estrenará su primer circuito en pista para sub-16

Presentación de la prueba

Presentación de la prueba / Rafa Vázquez

H.D.

Pontevedra

La provincia de Pontevedra estrena su primer circuito de atletismo en pista para menores de 16 años, una competición de base que se desarrollará en cinco jornadas entre abril y diciembre en A Estrada, Vigo y Pontevedra. La cita, organizada por la Federación Galega de Atletismo y patrocinada por la Diputación, arrancará el 24 de abril en la nueva pista estradense y continuará el 6 de junio en Balaídos. Ya en otoño e invierno, habrá pruebas el 21 de noviembre en Ifevi, el 28 de noviembre en el CGTD y el 4 de diciembre de nuevo en el recinto ferial vigués.

El circuito nace con una aportación provincial de 10.000 euros y se presenta como un refuerzo a la cantera del atletismo. Durante la presentación, Luis López señaló que la prueba busca impulsar el deporte base, mientras Rafa Domínguez destacó que supone «una muy buena oportunidad para visibilizar Pontevedra como lugar de excepción para celebrar eventos deportivos». La colaboración entre entidades también incluye el programa «O Noso Club», en el que se forman 160 niños de siete concellos.

TEMAS

RRSS WhatsAppCopiar URL
  1. La Xunta nombra a Xiana Fernández-Albor presidenta del Patronato de las Illas Atlánticas
  2. La Xunta ampliará el alcance de la ayuda anual de 5.000 euros del Bono Coidado para dependientes a otras 10.000 familias
  3. La gallega Mobify prepara su desembarco en Vigo: una flota de cien vehículos, modelo 'carsharing' y precios desde 0,29/km
  4. El incendio forestal en la sierra del monte Galleiro calcina más de 20 ha y obliga a desalojar una vivienda
  5. Dejar un trabajo fijo para dedicarse a la docencia: «Me arrepiento de no haberlo hecho antes»
  6. Malvinas activa la cuenta atrás para extraer 50.000 barriles diarios de petróleo del caladero: la producción industrial, para 2028
  7. Roberto Verino se abre a un socio industrial a través de la venta de casi el 40% del capital para asegurar el relevo generacional
  8. Rías Baixas activa en Cangas 23 balizas «bluetooth» para divulgar sus lugares turísticos a través de los móviles

Portero 2000, Teis y Val Miñor se imponen en Moaña

Portero 2000, Teis y Val Miñor se imponen en Moaña

Visit Rwanda

Coronel Peñas Peckler: "Ourense tuvo peso en las guerras, y solo en la de Cuba, murieron 1.600 ourensanos, chavales muy jóvenes que sacaban de sus aldeas, a las que nunca pudieron regresar"

Coronel Peñas Peckler: "Ourense tuvo peso en las guerras, y solo en la de Cuba, murieron 1.600 ourensanos, chavales muy jóvenes que sacaban de sus aldeas, a las que nunca pudieron regresar"

Un 22% de las titulaciones de la UVigo superaba el 10 de nota para entrar

Un 22% de las titulaciones de la UVigo superaba el 10 de nota para entrar

Redondela inicia la campaña de limpieza y desbroce de los viales municipales

Redondela inicia la campaña de limpieza y desbroce de los viales municipales

Veinte comercios y once bares animan las compras el fin de semana en Silleda

Veinte comercios y once bares animan las compras el fin de semana en Silleda

Hasta 240 euros de diferencia por curso entre Jurídicas o Ingenierías en la UVigo

Hasta 240 euros de diferencia por curso entre Jurídicas o Ingenierías en la UVigo

El sendero entre las marismas de Alba y A Tomba podría estar listo este año

El sendero entre las marismas de Alba y A Tomba podría estar listo este año
Tracking Pixel Contents