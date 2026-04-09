Pontevedra estrenará su primer circuito en pista para sub-16

La provincia de Pontevedra estrena su primer circuito de atletismo en pista para menores de 16 años, una competición de base que se desarrollará en cinco jornadas entre abril y diciembre en A Estrada, Vigo y Pontevedra. La cita, organizada por la Federación Galega de Atletismo y patrocinada por la Diputación, arrancará el 24 de abril en la nueva pista estradense y continuará el 6 de junio en Balaídos. Ya en otoño e invierno, habrá pruebas el 21 de noviembre en Ifevi, el 28 de noviembre en el CGTD y el 4 de diciembre de nuevo en el recinto ferial vigués.

El circuito nace con una aportación provincial de 10.000 euros y se presenta como un refuerzo a la cantera del atletismo. Durante la presentación, Luis López señaló que la prueba busca impulsar el deporte base, mientras Rafa Domínguez destacó que supone «una muy buena oportunidad para visibilizar Pontevedra como lugar de excepción para celebrar eventos deportivos». La colaboración entre entidades también incluye el programa «O Noso Club», en el que se forman 160 niños de siete concellos.