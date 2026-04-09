Vela
Poio celebra el triunfo local en el nacional de vaurien
H.D.
Poio
La deportista pontevedresa Paula González, vecina de Poio, se ha proclamado campeona de España de Vaurien junto a su compañera Alejandra Vicéns. El título supone un nuevo éxito para la vela gallega y llena de orgullo tanto a Pontevedra como al municipio de Poio. Su triunfo refleja esfuerzo, constancia y talento, consolidando a ambas regatistas como referentes de esta modalidad y demostrando una vez más el altísimo nivel de deporte náutico que maneja la provincia en diferentes disciplinas.
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