Mundial de marcha
Dani Chamosa a prueba en Brasilia ante una distancia inédita
H.D.
Dani Chamosa volverá a competir de la mano de la selección española este fin de semana en el Campeonato del Mundo de Marcha por Equipos, que se disputa en Brasilia. El atleta de la Gimnástica forma parte de la lista de 17 convocados y será además uno de los protagonistas del estreno de la distancia maratón en esta cita del atletismo internacional.
El pontevedrés será uno de los tres españoles que afronten esta nueva prueba, junto a José Manuel Pérez y Manuel Bermúdez. Llega, además, avalado por resultados recientes de peso como su sexto puesto en el Mundial de Tokio del pasado septiembre en los 35 kilómetros y la medalla de plata europea por equipos en Podebrady en esa misma distancia.
La prueba de Chamosa se celebrará este domingo , con salida a las 11.45, hora peninsular.
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