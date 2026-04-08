El Pontevedra enfoca Getxo con la vista en la tercera plaza

El Pontevedra juega esta tarde en Fadura uno de esos partidos que sí pueden alterar el dibujo de una temporada. El conjunto granate arranca la cita aplazada ante el Arenas de Getxo desde la séptima plaza, con 46 puntos y un encuentro menos que casi todos sus rivales directos, y sabe que una victoria en tierras vascas lo dispararía hasta los 49 y lo situaría en la tercera posición.

Por eso el choque de este miércoles tiene un peso especial en la carrera por la promoción. No se trata solo de ponerse al día en el calendario, sino de entrar en la recta final desde una posición de fuerza, dentro de la zona alta y con algo de aire sobre varios perseguidores cuando después ya solo quedarían siete jornadas por disputarse. El salto sería inmediato en la tabla, pero también en la perspectiva con la que el Pontevedra afrontaría lo que viene.

El entrenador, Rubén Domínguez, trató ayer de rebajar el ruido en torno a la clasificación, aunque tampoco quiso esconder la trascendencia de la cita. «Ahora mismo la posición es lo menos importante», afirmó el técnico granate, ya que asegura estar más pendiente de la regularidad que del puesto exacto que marque la tabla un miércoles de abril. Aun así, el propio entrenador situó el corte del play off en torno a los 60 puntos, una referencia que explica por qué cada jornada pesa ya como una pequeña final.

El mensaje del preparador granate también fue claro a la hora de enfocar la semana. «Arenas, Arenas, Arenas», repitió para centrar toda la atención en un rival que llega lanzado y que ha convertido este partido en una oportunidad tan valiosa para el Pontevedra como exigente sobre el césped. No hay margen para despistes ante un equipo que ha crecido con el paso de las semanas y que se ha ganado el derecho a mirar de reojo hacia arriba.

El Arenas comparece con 41 puntos y después de enlazar cinco jornadas sin perder, lo que le ha permitido consolidarse como uno de los locales más fiables del grupo 1. En Fadura ha sumado 29 puntos en 14 partidos, con nueve victorias, y su momento de forma lo mantiene a cinco puntos de la zona de play off. La dificultad es evidente, aunque también lo es que el equipo vasco enlaza 18 jornadas consecutivas encajando gol, un dato al que el Pontevedra tratará de agarrarse para hacer daño.

Domínguez, eso sí, llega con buenas noticias en la convocatoria y con la sensación de que este encuentro aparece en el momento adecuado para medir de verdad a su equipo. «No va a haber mucha rotación», advirtió el entrenador, que afronta la visita con prácticamente toda la plantilla disponible con el regreso de Brais Abelenda y Alain Ribeiro y la presencia de Miki Bosch, aunque todavía no está 100% recuperado.

Noticias relacionadas

La idea es sostener el tono competitivo del último triunfo liguero, ante el Barakaldo (2-0), porque es consciente de que hoy no solo se juega 3 puntos en Getxo; se juega, también, confirmar que lo suyo no es una ilusión pasajera, sino una candidatura con cuerpo para el play off de ascenso.