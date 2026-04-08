La Gimnástica impulsa una nueva edición del Circuito Froiz en pista

La pista del CGTD vuelve a ponerse en marcha con una de esas citas ya habituales en el calendario local. La Sociedad Gimnástica impulsa una nueva edición del Circuito Froiz de Atletismo en Pista, una competición que se desarrollará a lo largo de varias fechas en la ciudad y que mantiene el respaldo del Concello de Pontevedra y el patrocinio de Supermercados Froiz.

La propuesta vuelve a presentarse como mucho más que una sucesión de controles. Para el club pontevedrés, el circuito es también una forma de seguir acercando el atletismo a nuevos participantes y de ofrecer continuidad competitiva tanto a sus propios deportistas como a atletas de otras entidades que buscan crecer, ganar experiencia o afinar su estado de forma sobre el tartán.

Ese carácter abierto convierte cada jornada en una oportunidad para medir sensaciones y, en muchos casos, para perseguir objetivos mayores. Las distintas pruebas permiten buscar mejoras de marca, continuar con la progresión de la temporada e incluso intentar las mínimas exigidas para acceder a competiciones de nivel superior, uno de los grandes alicientes de un circuito que año tras año mantiene su peso en el panorama autonómico.

La primera parada llegará hoy, miércoles 8 de abril, a partir de las 17.40 horas, con la disputa del III Control Escuela de Atletismo SGP. Será el pistoletazo de salida para una nueva campaña en la que el club volverá a convertir las pistas pontevedresas en punto de encuentro para atletas de distintas categorías y procedencias.

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Con ese arranque, Pontevedra reabre una cita que ya forma parte de su rutina deportiva y que sostiene el pulso del atletismo de base y de rendimiento en la ciudad. El Circuito Froiz echa a andar de nuevo con la intención de seguir llenando de actividad el CGTD y de ofrecer, una vez más, un escenario competitivo estable para seguir corriendo, saltando y creciendo.