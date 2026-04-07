Joao Resende: discreción, revulsión y efectividad

Por cuarta vez esta temporada, Joao Resende vio puerta; la tercera ocasión en que anota sin entrar en el choque desde la partida. El rol del extremo portugués es muy importante en el último tercio del Pontevedra, no tanto por el número de dianas que acumula, a pesar del ser el tercer máximo goleador de la plantilla solo por detrás de Alain Ribeiro -seis- y Álex Comparada -siete-, sino por el oportunismo, valor clasificatorio y significado anímico que tienen sus goles.

El portugués es un futbolista de banda que destaca por su capacidad de encontrar siempre el lugar al que va a ir el balón con una discreción pasmosa. Por muchos momentos puede pasar desapercibido, al no contar con el desborde y uno para uno de otros extremos de la plantilla, pero siempre que los partidos necesitan un protagonista inesperado, su nombre sale a relucir. Las tres remontadas y una sentencia de victoria son buenas pruebas de ello.

El primer tanto ante Osasuna Promesas en el minuto 87, a los diecisiete minutos de ingresar al terreno de juego, abrió la puerta a que el Pontevedra acabara rascando un punto en un largo descuento. El segundo, frente al Guadalajara en Pasarón, logró revertir la derrota momentánea con un derechazo aprovechando un balón muerto en área rival.

La tercera diana, la que más puntos supuso y la de mayor peso anímico fue su gol en el minuto 83 frente al Racing de Ferrol. El luso entró en el descanso después de que Álex González acusase molestias en la pierna y marcó el gol de la victoria en un derbi muy reñido con la mejor entrada de la temporada en el municipal pontevedrés. Su última aportación de gol, este pasado sábado ante el Barakaldo, no supuso una mayor cuantía de puntos. Sin embargo, fue crucial para dictar sentencia en el descuento. Los gualdinegros, con todo el equipo volcado al ataque, incluso el arquero, buscaron el empate con insistencia, pero en una contra letal liderada por Álex González, el ‘14’ apagó ese ímpetu final con el 2-0 definitivo.

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Su efectividad, en paralelo a los datos de su expediente, va más allá. El luso es el jugador de la plantilla que más tantos tiene anulados con un total de tres: frente al Zamora y Real Madrid Castilla en Pasarón y ante Osasuna Promesas en Tajonar. Si esos tantos hubiesen sido concedidos por el colectivo arbitral, su aportación hubiera supuesto dos victorias más de su escuadra, al tratarse, los dos tantos ante filiales, de goles anotados en el tiempo de descuento con empate a cero en el electrónico.