Fútbol / Primera Federación
Joao Resende: discreción, revulsión y efectividad
El extremo luso sumó su cuarta diana ante el Barakaldo y se consolida como una de los ases bajo la manga del Pontevedra para desatascar partidos
Por cuarta vez esta temporada, Joao Resende vio puerta; la tercera ocasión en que anota sin entrar en el choque desde la partida. El rol del extremo portugués es muy importante en el último tercio del Pontevedra, no tanto por el número de dianas que acumula, a pesar del ser el tercer máximo goleador de la plantilla solo por detrás de Alain Ribeiro -seis- y Álex Comparada -siete-, sino por el oportunismo, valor clasificatorio y significado anímico que tienen sus goles.
El portugués es un futbolista de banda que destaca por su capacidad de encontrar siempre el lugar al que va a ir el balón con una discreción pasmosa. Por muchos momentos puede pasar desapercibido, al no contar con el desborde y uno para uno de otros extremos de la plantilla, pero siempre que los partidos necesitan un protagonista inesperado, su nombre sale a relucir. Las tres remontadas y una sentencia de victoria son buenas pruebas de ello.
El primer tanto ante Osasuna Promesas en el minuto 87, a los diecisiete minutos de ingresar al terreno de juego, abrió la puerta a que el Pontevedra acabara rascando un punto en un largo descuento. El segundo, frente al Guadalajara en Pasarón, logró revertir la derrota momentánea con un derechazo aprovechando un balón muerto en área rival.
La tercera diana, la que más puntos supuso y la de mayor peso anímico fue su gol en el minuto 83 frente al Racing de Ferrol. El luso entró en el descanso después de que Álex González acusase molestias en la pierna y marcó el gol de la victoria en un derbi muy reñido con la mejor entrada de la temporada en el municipal pontevedrés. Su última aportación de gol, este pasado sábado ante el Barakaldo, no supuso una mayor cuantía de puntos. Sin embargo, fue crucial para dictar sentencia en el descuento. Los gualdinegros, con todo el equipo volcado al ataque, incluso el arquero, buscaron el empate con insistencia, pero en una contra letal liderada por Álex González, el ‘14’ apagó ese ímpetu final con el 2-0 definitivo.
Su efectividad, en paralelo a los datos de su expediente, va más allá. El luso es el jugador de la plantilla que más tantos tiene anulados con un total de tres: frente al Zamora y Real Madrid Castilla en Pasarón y ante Osasuna Promesas en Tajonar. Si esos tantos hubiesen sido concedidos por el colectivo arbitral, su aportación hubiera supuesto dos victorias más de su escuadra, al tratarse, los dos tantos ante filiales, de goles anotados en el tiempo de descuento con empate a cero en el electrónico.
Suscríbete para seguir leyendo
- LaLiga asume que el Celta caerá eliminado de Europa League frente al Friburgo
- Vuelven las alertas amarillas por el mal tiempo en Galicia: aviso por temporal en el mar y tormenta en el interior de Pontevedra y A Coruña
- Un nuevo templo de la cultura y la música en directo en Cangas
- O Grove: veto a autocaravanas y pisos turísticos y glamping en vez de camping
- Hacinamiento, sanciones y drogas: así era la prostitución en los chalés de lujo de Vigo
- Quince chocos a bordo con la «caña» de ChatGPT: aficionados a la pesca se apoyan en la IA para incrementar sus capturas
- Marina Mercante trabaja ya en el cambio legal que obligará a pesqueros de más de 12 metros a hacer el test de estabilidad cada diez años
- Otro titán para la pesca pelágica holandesa: el «Annie Hillina» procesará 400 toneladas diarias a bordo