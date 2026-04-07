La comarca, protagonista del gallego cadete-infantil de piragüismo

El piragüismo de la comarca tuvo un papel protagonista en el Campeonato Galego K1/C1 cadete e infantil, disputado en Taboada, donde el Club Cofradía de Pescadores Portonovo, el Club Náutico de Cobres y el Club Escola Piragüismo Poio cerraron actuaciones destacadas en las clasificaciones por metacategorías.

El resultado más sobresaliente lo firmaron los portonoveses, que se proclamaron campeones en cadete masculino con 514 puntos El conjunto sanxenxino completó además una jornada de gran nivel con la tercera posición en infantil hombre, en este caso con 339 puntos, solo superado por el Club Fluvial de Lugo y el Club de Mar Ría de Aldán-Gandón.

También brilló el Club Náutico de Cobres, que logró la segunda plaza en cadete femenino con 366 puntos, únicamente por detrás del Club de Mar Ría de Aldán-Gandón, consolidando así una de las mejores actuaciones femeninas de la competición.

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Por su parte, el Club Escola Piragüismo Poio se hizo con la tercera posición en cadete masculino con 306 puntos, confirmando su alto nivel en una cita autonómica de gran exigencia.