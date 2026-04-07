El CCD Sanxenxo triunfa en su torneo de Semana Santa

El Círculo Cultural Deportivo de Sanxenxo puso el broche final el pasado fin de semana a la decimocuarta edición de su Torneo de Semana Santa, que concluyó con cifras históricas de participación: 261 jugadores tomaron parte en la competición, en la que se disputaron 339 partidos.

La cita volvió a consolidarse como uno de los referentes del tenis base gallego durante la Semana Santa, favorecida además por las buenas condiciones meteorológicas y por el notable nivel de los participantes.

La organización valoró de forma muy positiva el desarrollo del torneo, tanto por la respuesta de los inscritos como por el rendimiento de los jugadores del club anfitrión. La entrega de trofeos contó con la presencia del presidente de la Federación Gallega de Tenis, José Mosquera, quien felicitó a los finalistas y destacó la organización del evento.

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El cuadro de honor del torneo dejó como campeones a Joaquín Silva González, vencedor en Veteranos +65 y +55 Masculino; Catalina Lariño Vidal, campeona en Junior e Infantil Femenino; y Luis Terradillos Molina y Legna Filloy Barrios, ganadores en las categorías absoluta masculina y absoluta femenina, respectivamente.