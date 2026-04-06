Sergio Rodríguez brilla en el Europeo Máster

Sergio Rodríguez confirmó en Polonia que atraviesa uno de los mejores momentos de su trayectoria. El atleta máster 35 de La Gimnástica firmó una actuación sobresaliente en el Campeonato de Europa, donde se colgó la medalla de oro en el relevo 4x200 y la plata en los 200 metros lisos.

Especialista en velocidad, el gallego ya venía dejando grandes resultados en los últimos meses. El pasado año fue subcampeón de Europa en 200 metros en Madeira y, esta temporada, se proclamó campeón autonómico en 400 metros y subcampeón en 200. Además, en categoría absoluta, también destaca como campeón gallego de 200, con una marca que batió el récord gallego máster 35 y le situó con la tercera mejor marca española de todos los tiempos en su categoría.