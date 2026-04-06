El Poio olvida la Copa Galicia con la cuarta victoria seguida

El Poio pasó página tras la decepción de la final de la Copa Galicia con una victoria de oficio frente al Penya Esplugues. El equipo de Luis López-Tulla sumó su cuarto triunfo seguido en liga y reforzó su posición en la segunda plaza, en plena zona de playoff. El técnico repartió minutos y apostó de inicio por Yanira en la portería. El encuentro comenzó con sorpresa, ya que Celia adelantó al conjunto catalán en el minuto 3. Sin embargo, la reacción visitante fue inmediata y Élia restableció la igualdad. Más tarde, un desafortunado autogol de Mireia permitió al Poio tomar ventaja, aunque Clara Rivera volvió a equilibrar el marcador tras un fallo defensivo de las gallegas. Cuando todo apuntaba al empate al descanso, Carolina Bravo culminó una jugada a balón parado para firmar el 2-3.

El marcador se mantuvo en la segunda mitad hasta el final, que Chuli cerró el choque con un tanto desde el doble penalti.