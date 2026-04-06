Fútbol Sala / Primera División
El Poio olvida la Copa Galicia con la cuarta victoria seguida
Las rojillas de Luis López-Tulla vencieron a domicilio y se levantaron con rapidez de la dolorosa derrota del jueves ante el Castro en Pontevedra
M.S.R.
El Poio pasó página tras la decepción de la final de la Copa Galicia con una victoria de oficio frente al Penya Esplugues. El equipo de Luis López-Tulla sumó su cuarto triunfo seguido en liga y reforzó su posición en la segunda plaza, en plena zona de playoff. El técnico repartió minutos y apostó de inicio por Yanira en la portería. El encuentro comenzó con sorpresa, ya que Celia adelantó al conjunto catalán en el minuto 3. Sin embargo, la reacción visitante fue inmediata y Élia restableció la igualdad. Más tarde, un desafortunado autogol de Mireia permitió al Poio tomar ventaja, aunque Clara Rivera volvió a equilibrar el marcador tras un fallo defensivo de las gallegas. Cuando todo apuntaba al empate al descanso, Carolina Bravo culminó una jugada a balón parado para firmar el 2-3.
El marcador se mantuvo en la segunda mitad hasta el final, que Chuli cerró el choque con un tanto desde el doble penalti.
Suscríbete para seguir leyendo
- LaLiga asume que el Celta caerá eliminado de Europa League frente al Friburgo
- Un nuevo templo de la cultura y la música en directo en Cangas
- Quince chocos a bordo con la «caña» de ChatGPT: aficionados a la pesca se apoyan en la IA para incrementar sus capturas
- Marina Mercante trabaja ya en el cambio legal que obligará a pesqueros de más de 12 metros a hacer el test de estabilidad cada diez años
- Otro titán para la pesca pelágica holandesa: el «Annie Hillina» procesará 400 toneladas diarias a bordo
- Aena desmiente al Clúster de Turismo y su plan para Peinador: Vigo tiene solo 5 puntos menos de viajes de ocio que Santiago
- A salvo los dos tripulantes de la planeadora que volcó en A Guarda
- Trasladada al hospital una menor por intoxicación etílica, en Vilagarcía