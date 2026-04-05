Rubén Domínguez: «Superamos los 45 puntos; no nos vamos a quedar aquí»

Rubén Domínguez, todavía caliente por la roja recibida, arrancó su comparecencia destacando el trabajo del grupo de jugadores, al considerar que no era nada fácil para un recién ascendido superar los 45 puntos en abril y hacerlo, además, con ocho jornadas todavía por delante. También dio las gracias a todo el cuerpo técnico, presidencia, afición y, de manera especial, a los jugadores, por el trabajo espectacular que habían realizado, y dejó claro que el equipo no se iba a quedar ahí.

Sobre su expulsión, reconoció que su comentario («¡qué puta vergüenza!», según el acta arbitral) está debidamente castigado y que se equivocó con sus palabras y dejando a su equipo sin él en el césped.

«Llevábamos siete semanas sin ganar, aunque la mayoría fueron empates, y esperamos que esto sea un punto de inflexión, como ya hemos tenido otros durante la temporada. Queremos ver a ese Pontevedra que llegue al final de liga con energía, con confianza y con la capacidad de ilusionar a nuestra gente con ese hipotético playoff», exponía el ourensán sobre la vuelta a la senda de la victoria del equipo.

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La mejoría del césped, irreconocible con respecto a los meses de lluvia, jugó un papel importante en el desarrollo del juego granate. «No es casualidad que los mejores partidos del Pontevedra lleguen cuando Pasarón está bien o cuando jugamos fuera en campos en buenas condiciones. No recuerdo grandes partidos aquí, más allá de Madrid y Lugo, con el campo en mal estado. Nos alegra que cada vez esté mejor. Todavía no está bien del todo, pero comparado con lo que se ha jugado aquí durante este último tiempo, está muchísimo mejor. Y esperamos que, ahora que hemos vuelto a ganar en casa, con el ambiente que se ha generado hoy y si el campo sigue mejorando poco a poco, ese fortín que estamos construyendo a nivel de puntuación se convierta también en más victorias», aseguró.