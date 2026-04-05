«Cuando no estás a tu nivel, esta categoría no perdona»
El entrenador barcaldés lamentó la derrota
Imanol de la Sota arrancó la rueda de prensa posterior con una crítica a la mala primera parte de su equipo. «Me da pena, sobre todo, por la primera parte. Creo que no hemos estado a nuestro nivel y lo que más me fastidia cuando no consigues sacar puntos es no ser tú mismo. Y creo que en la primera parte no lo hemos sido. Ellos han sido mucho más agresivos y nosotros, no solo sin balón, sino también con balón, no hemos estado bien. Cuando teníamos ventajas nos costaba jugar hacia adelante, nos costaba ser agresivos, y esa es un poco nuestra seña de identidad», confesó De la Sota.
La derrota aseguró que es dolorosa, sobre todo, por el nivel mejorable de su escuadra. «Cuando no estás a tu nivel, esta categoría no perdona. En esta categoría todo el mundo hace las cosas muy bien, hay un gran nivel de equipos, de cuerpos técnicos y de plantillas. Por eso me da especialmente pena esa primera parte, porque creo que no hemos estado al nivel que debíamos», se lamentaba el santurtziarra n
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