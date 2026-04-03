Resurrección o confirmación

Todas las rachas, sean mejores o peores, tienen en común que no son eternas. Pontevedra y Barakaldo se citan este sábado, a las 16.15 horas en Pasarón, en un evidente cruce de esas dinámicas. Los lerezanos necesitan ganar para levantarse tras semanas de descafeinados empates o notables derrotas. Por su parte, el combinado de la ribera del Nervión, con tres victorias en el último mes, está subido a la cresta de la ola y tiene ganas de seguir arrollando rivales a su paso.

El Pontevedra vuelve a su casa después del varapalo del pasado sábado frente al Zamora, que hizo que, por séptima semana consecutiva, no se quedase con los tres puntos. A pesar de esa casuística, los ánimos dentro del vestuario no son del todo negativos y ven en esta jornada la oportunidad de levantar la moral de plantilla, cuerpo técnico e hinchada de cara a las últimas jornadas de liga y restituir el estado de ilusión generalizada del último trimestre de 2025. Para el choque sí contarán con Yelko Pino, que regresa tras cumplir ciclo de amonestaciones ante el Zamora, y se mantiene como duda hasta último momento Miki Bosch, quien arrastra molestias de la semana pasada. Las ausencias las protagonizan Alain Ribeiro, expulsado en el Ruta de la Plata, y Brais Abelenda, que vio la quinta amarilla del curso.

Rubén Domínguez, entrenador local, advirtió en la rueda de prensa previa del gran conjunto al que se van a enfrentar y de la buena racha de resultados que atraviesa. «Es un equipo que ya cuando jugamos contra ellos, aunque a nivel de resultados no estaba bien, ya dijimos que era bueno, intenso, que va hacia delante y que te hace los partidos incómodos. Ahora mismo están teniendo resultados muy buenos y tienen la confianza disparada, pero igual que las malas rachas se cortan, las buenas también terminan. Esperemos que ambas confluyan en este partido», aseguró el ourensano.

El Barakaldo se desplaza hasta la capital del Lérez tras cuatro semanas sin conocer la derrota y con un balance de diez puntos obtenidos de doce posibles. A domicilio, los hombres de Imanol de la Sota solo han ganado en dos ocasiones esta temporada, un dato que querrán revertir ante un equipo muy sólido en su estadio, al que solo le ganó el Tenerife en catorce jornadas disputadas. A falta de la lista de convocados, la única baja segura es la de Markel Arena. El central vio su décima tarjeta amarilla del campeonato y cumplirá ciclo de amonestaciones.

Íñigo Muñoz, jugador visitante, analizó el choque de mañana y reconoció la importancia y competitividad que se va a respirar en el municipal lerezano. «Creo que somos dos equipos que vamos a ir a por los tres puntos, dos equipos muy agresivos y atrevidos en ese sentido, y pienso que se va a ver un partido muy bonito, con dos conjuntos que tienen cosas importantes en juego y que van a pelear hasta el final para conseguirlas», explicó el extremo bilbaíno en una comparecencia esta semana.

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Pontevedra y Barakaldo se enfrentan por decimoctava ocasión en partido oficial. El balance en esos duelos es de once victorias gallegas, tres empates y tres triunfos vascos. El primer duelo entre ambos, en Segunda División, en septiembre de 1960, acabó con empate a dos en tierras baracaldesas. El duelo más reciente, de diciembre de 2025, se saldó con triunfo granate por la mínima gracias al tanto de Álex Comparada.