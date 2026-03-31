«Queremos salir del pozo y crecer con un proyecto nuevo»

La llegada de Sergio Carballeira este pasado mes de enero no solo fue un cambio en el banquillo del Teucro, fue el punto de inflexión para que un club con más de ochenta años de historia tomase un nuevo rumbo global. Los últimos años de la entidad estuvieron marcados por una política de velar por la viabilidad económica y luchar contra la bancarrota. Reforzada esa parcela, la junta gestora, motivada por el propio Carballeira, vieron en este 2026 el momento de que la política interna gire en torno a cinco aspectos (deportivo, social, organizativo, comunicativo-publicitario y, el comentado anteriormente, presupuestario) y el Teucro vuelva al lugar que se merece en el balonmano gallego y nacional. Este nuevo rumbo, aunque ya cuente con algunos cambios visibles desde fuera, no busca el resultado inmediato; quiere sembrar hoy y recoger dentro de cinco temporadas. «Queremos salir del fondo del pozo y crecer con un proyecto nuevo», aseguró el presidente de la gestora de la entidad, Carlos Alén

El eje deportivo se centrará en fortalecer la estructura de la base de club y profesionalizar el área técnica con entrenadores a tiempo completo; pedido expreso del nuevo entrenador para su fichaje, tal y como remarcó durante su presentación. El objetivo de esta propuesta es crear una evolución sostenida desde la cantera y reducir la dependencia de jugadores formados en otros lugares a corto plazo.

El área social tiene el propósito de que el número de socios y adeptos al Teucro aumente, como se puede observar con las acciones de llamada colectiva de las últimas fechas, y que el vínculo del club con la ciudad de restituya y fortalezca. Con estas medidas, la masa social azul se reactivaría y devolvería al club a una posición de mayor visibilidad y prestigio dentro del panorama balonmanístico autonómico.

La parcela organizativa, pese a ser la menos visible para el aficionado, busca el cambio a partir de la profesionalización de áreas internas que anteriormente estaban coordinadas con más improvisación o sin responsables expresos. Estas medidas dotarán al Teucro de una estructura de coordinación mucho más estable y con profesionales específicos para funciones internas debidamente definidas.

El aspecto comunicativo-publicitario, el menos profesionalizado hasta la fecha por contar con voluntarios en esta fase inicial del proyecto, busca que profesionales concretos sean los responsables de la imagen de toda la entidad y desde la repercusión mediática propia o derivada de terceros poder llegar a más gente. Los propósitos en este sentido se sustentan en mejorar la relación con prensa, socios, entorno y patrocinadores, y convertir esa área en palanca de crecimiento fuera de la pista. «Hoy por hoy, una entidad social como la nuestra no se concibe sin un área de comunicación y de relación no solo con la prensa, sino con toda la masa social y con el entorno», explicaba Alén.

El quinto y último pilar,el económico, ese que obligaba a no dar el paso en los cuatro anteriores, cambia totalmente con respecto a anteriores etapas. La viabilidad de la entidad sigue ahí, es evidente, sin embargo se hace desde el otro lado. No se busca irremediablemente la garantía económica, se blinda el plan frente a retrocesos a la vez que se crece poco a poco.

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Desde la directiva aseguran no tener miedo en que la nueva política no tenga el respaldo social, deportivo y/o económico. La medida no es nueva y en sus ochenta años de historia han recurrido a estas medidas más de una vez. La confianza del presidente es total y tiene claro que el carácter colectivo de la propuesta va a hacer que los cambios hayan merecido la pena en 2031.