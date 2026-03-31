Taekwondo
El Mace Sport se trae cuatro metales del Open de Plasencia
Adrián Martínez, Nicolás Casas, Noa Martínez y Susana Casas lograron medallas de oro, plata y bronce, la última por partida doble
Hugo de Dios
El Club de Taekwondo Mace Sport regresó del X Open Internacional de Plasencia con cuatro medallas en una cita que reunió a numerosos competidores y público en las gradas. La expedición pontevedresa acudió al campeonato con cuatro deportistas y logró subir al podio en todas sus categorías.
Las dos primeras preseas llegaron en precadete, con sendos bronces para Susana Casas Estévez y Noa Martínez Malvar, ambas en menos de 33 kilos. En categoría júnior, Nicolás Casas Estévez firmó una medalla de plata en menos de 55 kilos. El mejor resultado del equipo fue para Adrián Martínez Suárez, que se colgó el oro en absoluto menos de 68 kilos.
Además de competir, Adrián Martínez ejerció en esta ocasión como entrenador del resto del grupo, en un torneo que el club considera una prueba importante para ganar rodaje ante próximos compromisos de mayor exigencia física y deportiva.
La participación en Plasencia se enmarca en la preparación del Mace Sport para futuros retos nacionales y en la difusión de su plan social junto a Ence Pontevedra.
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