Fútbol/1ª RFEF
El Pontevedra visita el domingo 19 por la tarde al Guadalajara
Hugo de Dios
Pontevedra
El Pontevedra CF visitará al Deportivo Guadalajara el domingo 19 de abril a las 18.15 en el Pedro Escartín. El encuentro correspondiente a la jornada 33 se trata de un partido marcado por la pelea entre rivales directos. Será el tercer choque de la temporada para los granates en esa franja horaria y el segundo domingo consecutivo en su calendario, tras recibir a la Ponferradina una semana antes. El duelo de ida en Pasarón terminó con empate (1-1) y el de vuelta podrá seguirse a través de FC Play y LaLiga+.
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