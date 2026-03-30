Marín sigue de dulce y suma otra victoria en Cáceres

El Ence Marín sigue dominando con puño de hierro en la categoría y prolonga un fin de semana más su dinámica de invictas tras derrotar por 2-3 al San José. El encuentro empezó completamente de cara para las marinenses. Cuando apenas habían corrido unos segundos del reloj, las visitantes se adelantaron en el electrónico con un tanto de Paola Leao.

El partido se les puso cuesta abajo tras los goles de Thais de Lima y Paula Pereiro en el 11 y 12, respectivamente. Sin embargo, la relajación estuvo a punto de condenar a las de Raúl Jiménez. Palacios y Trenado recortaron distancias para las extremeñas, pero el ímpetu final no fue suficiente para rascar un punto, por lo que el Marín terminó llevándose el triunfo por 2-3.