Derrota fuera de guion del Teucro ante el BM Cañiza

La remontada del Teucro se quedó a medias en A Cañiza. El conjunto pontevedrés cayó este domingo por 28-25 ante el Balonmano Cañiza en un partido irregular, marcado por un complicado primer tiempo, una buena reacción tras el descanso y un tramo final en el que se le escapó la victoria tras la condicionante expulsión de Iago Rivas.

Los lerezanos se fueron al intermedio cinco abajo (16-11), pero lograron empatar a falta de quince minutos (20-20). Cuando parecía que se podían poner por primera vez por delante en el marcador, un parcial de 4-0 de los locales, unido a otra exclusión, frenó en seco al Teucro. La derrota deja a los de Sergio Carballeira séptimos, a tres jornadas del final.