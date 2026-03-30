Balonmano
Derrota fuera de guion del Teucro ante el BM Cañiza
Hugo de Dios
Pontevedra
La remontada del Teucro se quedó a medias en A Cañiza. El conjunto pontevedrés cayó este domingo por 28-25 ante el Balonmano Cañiza en un partido irregular, marcado por un complicado primer tiempo, una buena reacción tras el descanso y un tramo final en el que se le escapó la victoria tras la condicionante expulsión de Iago Rivas.
Los lerezanos se fueron al intermedio cinco abajo (16-11), pero lograron empatar a falta de quince minutos (20-20). Cuando parecía que se podían poner por primera vez por delante en el marcador, un parcial de 4-0 de los locales, unido a otra exclusión, frenó en seco al Teucro. La derrota deja a los de Sergio Carballeira séptimos, a tres jornadas del final.
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