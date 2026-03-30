El Arxil afronta dos finales por la permanencia en Liga Femenina 2

El Arxil superó este fin de semana al Aceites Abril Adba Sanfer con una contundente victoria por 74-45. Las pontevedresas ganaron los cuatro cuartos, mostrándose muy superiores durante todo el encuentro, yéndose 15 puntos arriba al descanso.

Dortothée Chasse fue la más destacada del bando lerezano tras anotar 31 puntos, capturar 3 rebotes y repartir una asistencia en apenas 26 minutos. Tras el triunfo, el Arxil suma siete victorias a falta de dos jornadas. Después del parón de Semana Santa, recibirá a la UE Mataró, que ya no se jugará nada en Pontevedra. Despedirá el campeonato en casa ante uno de los rivales que están en la pomada, el Siroko Gijón. Para mantener la categoría, el Arxil debe ganar ambos partidos y esperar al resto.

Para confirmar la permanencia de las de Marina Janeiro, el cuadro asturiano debe perder los tres choques restantes. Sus rivales son Barakaldo, Lleida y Arxil, en condición de visitante frente a vascas y gallegas, pero recibiendo a las catalanas en casa en un duelo clave.

Y es que el Lleida es el otro equipo que apretará los dientes hasta el final por mantener la plaza. Es el que menos victorias acumula (6) de los tres, pero debe perder al menos uno de los tres duelos que le quedan por disputar —Sanfer, Gijón e Ibaizabal— para que el Arxil se mantenga en Liga Femenina 2.

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Las de Janeiro, además, tienen el average ganado a las asturianas. No es así con el Lleida, que en caso de empate dejaría fuera al Arxil. Con todo por disputar, las pontevedresas podrán soñar con la permanencia si cumplen su labor.