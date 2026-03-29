El Pontevedra sigue sin carburar

El Pontevedra, con la pólvora mojada, sigue atascado y acumula ya siete jornadas consecutivas sin conocer la victoria después de perder en su visita al estadio Ruta de la Plata ante el Zamora (2-1), en un partido en el que los zamoranos llegaron al descanso con una ventaja de 1-0, gracias a un gol de Abde Damar. Los zamoranos aumentaron su ventaja en el arranque de la segunda parte por medio de Carlos Ramos y Luisao acortó distancias para el equipo pontevedrés, que se quedó con un jugador menos por la expulsión con roja directa de Alain Ribeiro en el minuto 91. Con este traspié, los gallegos dan un paso atrás en la lucha por el play-off de ascenso.

El conjunto pontevedrés entró mejor en el partido y desde el pitido inicial se encargó de llevar la iniciativa en el juego y tuvo más la posesión de balón. La puesta en escena no pudo ser mejor porque jugó siempre en campo contrario, monopolizando el control del esférico. Los zamoranos no supieron cómo superar la fuerte presión en la línea defensiva de los gallegos, que se hicieron claramente con el dominio en el centro del campo, con Brais y Vidorreta ganándoles la batalla en la zona de creación en la zona central del terreno de juego. La primera ocasión de gol llegó para los pontevedreses en un espectacular caño de Alberto Gil a Kike Márquez y realizó un preciso centro a pie cambiado, al que no llegó por poco Alain Ribeiro dentro del área. De nuevo, el Pontevedra lo intentó en ataque por la izquierda en un gran pase filtrado de Alberto Gil a la posición de Brais Abelenda, quien disparó demasiado cruzado .

El conjunto gallego sufrió un importante revés a los 27 minutos de juego, ya que uno de sus principales baluartes defensivos, Miki Bosch, se vio obligado a retirarse lesionado, entrando en su lugar Álvaro Pérez. Hasta entonces, el bloque visitante había manejado el partido como quiso y fue amo y señor del encuentro. Sin embargo, el equipo zamorano pareció despertar de su letargo. Los locales reclamaron un posible penalti en su primera acción peligrosa, a la salida de un córner, por unas manos dentro del área pero el colegiado dejó seguir el juego a los 36 minutos. El conjunto local consiguió adelantarse en el marcador al filo del descanso. Abde Damar controló el balón dentro del área, hizo una serie de recortes y finalmente lanzó un zapatazo con la derecha,. Un disparo lejano de Diego Gómez cerró la primera parte.

Tras la reanudación, el bloque granate pudo igualar la contienda en una jugada por el lado izquierdo de Alberto Gil, quien lanzó un fuerte disparo que se estrelló en el lateral de la red. Sin embargo, el bloque zamorano dio un nuevo zarpazo y aumentó su ventaja con el 2-0 en un error en el control del balón en zona defensiva de Brais Abelenda. El entrenador visitante, Rubén Domínguez, quemó todas sus naves en busca de darle la vuelta al partido cuando se cumplió el minuto 60, realizando un cuádruple cambio, agotando su ventana de sustituciones, metiendo en el campo a Resende, Facu Ballardo, Luisao y Álex González, y salieron del terreno de juego Miguel Cuesta, Alberto Gil, Diego Gómez y Garay.

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El conjunto gallego estuvo a punto de acortar distancias a los 70 minutos en un remate de cabeza de Alair Ribeiro, que atrapó con seguridad Fermín Sobrón. Sin embargo, el bloque zamorano buscó sentenciar el choque a la contra. Los pontevedreses no le perdieron la cara al partido y lograron acortar distancias a los 85 minutos en una diagonal de Luisao, y se vieron perjudicados en el minuto 90. El cuadro zamorano pidió la revisión del VAR por considerar que Alain Ribeiro, al que previamente el colegiado sacó tarjeta amarilla en esta misma acción, le dio una patada en el área local a Miki Codina. El árbitro rectificó su decisión inicial y expulsó al jugador visitante en el minuto 91.