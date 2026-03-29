El Poio escala a la segunda plaza tras un sufrido triunfo (3-1) ante el Burela

El Poio regresó a lo grande a la competición tras dos semanas sin pasar por el parqué de la Primera División. En frente se encontró un lastrado Burela, que poco pudo hacer ante el trasatlántico poiense.

Las lucenses, que suman únicamente ocho puntos en 22 jornadas, partían como inferiores antes del pitido inicial, pero la imagen que dieron en el pabellón de A Seca fue muy distinta a la esperada.

Pese a la notoria superioridad de las futbolistas de Luis López-Tulla, el Burela tiró de casta y brega para mantener su portería a cero durante los primeros compases del derbi gallego.

Con el paso de los minutos, la desesperación comenzó a tomar protagonismo en el bando local, que terminaba jugadas constantemente, pero no era capaz de perforar la portería que defendía la brasileña Ana Eliza Ribeiro.

La carioca fue, sin duda, una de las jugadoras más destacadas del choque, con intervenciones constantes para evitar que el Poio pudiese romper la lata en el derbi de la jornada 22. La solidez defensiva de las lucenses les permitió llegar con empate a cero al descanso.

El fútbol, a veces, tiene estos caprichos. Enfrentándose el segundo equipo que más encaja —95 goles en contra— y el tercero que más marca (72), el resultado de la primera mitad fue 0-0.

A la salida de vestuarios, Ana Eliza volvió a protagonizar una acción de mucho mérito. Sin embargo, tras un error tonto en salida, Chuli se aprovechó e hizo el primero de la tarde para adelantar a las suyas. Pero la reacción del Burela no tardó en llegar. Con la guardameta local fuera del arco, Irene Suárez marcó un golazo para devolver el empate al marcador.

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Tras una primera mitad sin goles, el electrónico se desatascó por completo en la segunda. Tan solo tres minutos después, Débora Lavrador marcó el segundo para las de López-Tulla. A falta de diez minutos para el final, Rafa Pato sentenció el duelo con el tercero de la tarde, terminando con la resistencia lucense. Así, el Poio se coloca provisionalmente en la segunda plaza, pendiente del Roldán-Futsi que se disputará el próximo miércoles.