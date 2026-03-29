Fútbol sala
El Leis supera al Coruxo (1-2) y prolonga su dominio
Hugo de Dios
El Leis volvió a sumar los tres puntos en la vigésimo sexta jornada de la Segunda DIvisión B tras superar a domicilio al Coruxo. El conjunto lerezano se impuso en condición de visitante gracias a los tantos de Mario Paz en el cinco de partido y de Said Lahmidi, que hizo el segundo a los 16 minutos de encuentro.
Los vigueses recortaron distancias en el segundo tiempo con un gran gol de Pedro Rodríguez, pero le reconquista del electrónico no terminó de gestarse para el Coruxo que cayó por la mínima ante el indiscutible líder de la competición.
El Leis suma así su vigésima victoria en el campeonato doméstico alejándose cada vez más de sus perseguidores para ascender a la categoría de plata del fútbol sala nacional.
- Profunda consternación en Vilagarcía por la muerte de Avelino Barreiro
- Rodman Polyships inicia el contrato para la Guardia Civil: así serán las dos patrulleras
- La mina ourensana de wolframio inicia las pruebas metalúrgicas para determinar la calidad del recurso antes de su explotación
- La Axencia Urbanística de la Xunta se ceba con Pontevedra: la provincia acapara el 60% de las demoliciones de construcciones ilegales
- La Xunta de Galicia planea construir una torre de 15 plantas al lado del Camiño Real de Santiago en Ourense
- El parque comercial de O Vao moviliza unos 200 empleos para abrir sus tiendas este año
- Un camión de bomberos y dos coches, implicados en un accidente en Vigo que movilizó a emergencias
- Hugo y Óscar, estudiantes de Vigo, representarán a España en la Olimpiada de Geología en Turín: «Es una ciencia que te permite conocer el mundo»