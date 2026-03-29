El Leis supera al Coruxo (1-2) y prolonga su dominio

El Leis volvió a sumar los tres puntos en la vigésimo sexta jornada de la Segunda DIvisión B tras superar a domicilio al Coruxo. El conjunto lerezano se impuso en condición de visitante gracias a los tantos de Mario Paz en el cinco de partido y de Said Lahmidi, que hizo el segundo a los 16 minutos de encuentro.

Los vigueses recortaron distancias en el segundo tiempo con un gran gol de Pedro Rodríguez, pero le reconquista del electrónico no terminó de gestarse para el Coruxo que cayó por la mínima ante el indiscutible líder de la competición.

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El Leis suma así su vigésima victoria en el campeonato doméstico alejándose cada vez más de sus perseguidores para ascender a la categoría de plata del fútbol sala nacional.