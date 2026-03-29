«Entramos en una dinámica de querer y no poder»

El entrenador del Pontevedra, Rubén Domínguez, consideró que su equipo compitió bien durante la primera mitad, en un tramo que definió como «igualado», aunque lamentó la acción que rompió ese equilibrio. «El equipo estaba compitiendo bien pero en una jugada a balón parado, tras un saque de esquina, sufrimos una transición que acabó en gol», explicó. Para Domínguez, ese tanto supuso un golpe anímico importante: «Fue duro irnos al descanso por detrás porque el trabajo que habíamos hecho no se vio reflejado en el marcador». Insistió en que su equipo supo reaccionar desde el punto de vista mental, aunque volvió a señalar otro momento determinante nada más arrancar la segunda mitad: «al empezar el segundo tiempo cometimos un error que no es habitual en nosotros».

A partir de ahí, el Pontevedra entró en "una dinámica de querer y no poder: lo intentamos, pero nos faltó claridad. Si hubiésemos conseguido meternos antes en el partido, seguramente la energía habría sido diferente, como se vio tras el gol». Pese a la derrota, Domínguez quiso poner en valor la actitud de sus jugadores: «Este equipo nunca deja de competir, siempre damos la cara y luchamos hasta el final».

Óscar Cano

El entrenador del Zamora, Óscar Cano, valoró el triunfo de su equipo y destacó que, aunque su equipo tuvo fases de superioridad, el Pontevedra nunca dejó de competir y obligó a los suyos a mantenerse alerta hasta el último minuto. «Una genialidad de Abde nos permitió adelantarnos en un momento muy importante», explicó, subrayando la relevancia de ese primer golpe. Ya en la segunda mitad, Cano señaló otra jugada clave que terminó de encarrilar el partido: «La acción individual de Carlos Ramos nos dio más tranquilidad y nos puso en una posición más favorable para manejar el resultado».

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El técnico local no dudó en elogiar al rival, destacando el potencial del Pontevedra: «El 2-1 lo marca Luisao, que viene cedido del Dépor, y eso habla del nivel que tienen. Es un equipo muy competitivo».