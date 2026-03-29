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Balonmano / División de Honor Plata

Abián Rodríguez salva dos puntos de oro para el Cisne con una parada sobre la bocina

Los de Marcos Otero tuvieron que remar a contracorriente durante prácticamente la totalidad del encuentro | Rodríguez detuvo un lanzamiento malagueño en el último segundo

El encuentro de la primera vuelta entre el Cisne y el Málaga en Pontevedra. | GUSTAVO SANTOS

El encuentro de la primera vuelta entre el Cisne y el Málaga en Pontevedra. | GUSTAVO SANTOS

Hugo de Dios

Pontevedra

Tarde complicada para el Cisne que sufrió para llevarse los dos puntos de la pista malagueña. Durante la primera mitad, el prácticamente descendido Málaga tiró de orgullo ante los lerezanos y fue por delante durante casi la totalidad del encuentro. Sin embargo, un arreón final comandado por un estelar Xoán Fernández —con cinco goles en los primeros treinta minutos—, mandó el partido en tablas al descanso (15-15).

No obstante, los malagueños no bajaron los brazos y dieron pelea durante todo el choque. Gol arriba y gol abajo el duelo se decantó al término de los 60 minutos hacia los lerezanos (27-28), tras una parada salvadora de Abian Rodríguez para sumar dos puntos de oro para alejarse del descenso.

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