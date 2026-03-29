Balonmano / División de Honor Plata
Abián Rodríguez salva dos puntos de oro para el Cisne con una parada sobre la bocina
Los de Marcos Otero tuvieron que remar a contracorriente durante prácticamente la totalidad del encuentro | Rodríguez detuvo un lanzamiento malagueño en el último segundo
Hugo de Dios
Tarde complicada para el Cisne que sufrió para llevarse los dos puntos de la pista malagueña. Durante la primera mitad, el prácticamente descendido Málaga tiró de orgullo ante los lerezanos y fue por delante durante casi la totalidad del encuentro. Sin embargo, un arreón final comandado por un estelar Xoán Fernández —con cinco goles en los primeros treinta minutos—, mandó el partido en tablas al descanso (15-15).
No obstante, los malagueños no bajaron los brazos y dieron pelea durante todo el choque. Gol arriba y gol abajo el duelo se decantó al término de los 60 minutos hacia los lerezanos (27-28), tras una parada salvadora de Abian Rodríguez para sumar dos puntos de oro para alejarse del descenso.
- Profunda consternación en Vilagarcía por la muerte de Avelino Barreiro
- Rodman Polyships inicia el contrato para la Guardia Civil: así serán las dos patrulleras
- La mina ourensana de wolframio inicia las pruebas metalúrgicas para determinar la calidad del recurso antes de su explotación
- La Axencia Urbanística de la Xunta se ceba con Pontevedra: la provincia acapara el 60% de las demoliciones de construcciones ilegales
- La Xunta de Galicia planea construir una torre de 15 plantas al lado del Camiño Real de Santiago en Ourense
- El parque comercial de O Vao moviliza unos 200 empleos para abrir sus tiendas este año
- Un camión de bomberos y dos coches, implicados en un accidente en Vigo que movilizó a emergencias
- Hugo y Óscar, estudiantes de Vigo, representarán a España en la Olimpiada de Geología en Turín: «Es una ciencia que te permite conocer el mundo»