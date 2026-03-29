Abián Rodríguez salva dos puntos de oro para el Cisne con una parada sobre la bocina

Tarde complicada para el Cisne que sufrió para llevarse los dos puntos de la pista malagueña. Durante la primera mitad, el prácticamente descendido Málaga tiró de orgullo ante los lerezanos y fue por delante durante casi la totalidad del encuentro. Sin embargo, un arreón final comandado por un estelar Xoán Fernández —con cinco goles en los primeros treinta minutos—, mandó el partido en tablas al descanso (15-15).

No obstante, los malagueños no bajaron los brazos y dieron pelea durante todo el choque. Gol arriba y gol abajo el duelo se decantó al término de los 60 minutos hacia los lerezanos (27-28), tras una parada salvadora de Abian Rodríguez para sumar dos puntos de oro para alejarse del descenso.