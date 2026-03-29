Campeonato de España Absoluto de Karate
Más de 600 deportistas muestran en Pontevedra el mejor karate nacional
Familias llegadas de distintas comunidades autónomas acompañaron a los competidores en un campeonato con entrada gratuita al público de la ciudad
El pabellón municipal de Pontevedra vivió este fin de semana tres jornadas de mucho movimiento, gradas animadas y un gran ambiente familiar con motivo del Campeonato de España Absoluto de Karate, que reunió a más de 600 competidores llegados de todos los rincones de España.
La cita, celebrada entre el viernes y el domingo, convirtió la ciudad en punto de encuentro de los mejores representantes del karate nacional, con presencia de deportistas de primer nivel, incluidos campeones de Europa y del mundo.
La entrada gratuita favoreció además una notable asistencia de público, con familias y acompañantes de todos los equipos siguiendo de cerca una competición que mantuvo actividad casi continua durante el transcurso de todo el fin de semana.
El campeonato arrancó el viernes por la tarde, continuó el sábado con una intensa doble sesión y afrontó el domingo sus finales y la ceremonia de clausura. A lo largo de las tres jornadas se sucedieron los combates y las entregas de medallas en una cita que combinó nivel competitivo y respaldo en la grada.
La disciplina japonesa dejó enamorados a los pontevedreses por su intensidad, precisión de los movimientos y los tan característicos ‘kiai’, los peculiares gritos producidos por una exhalación potente y sonora desde el abdomen al ejecutar un golpe definitivo.
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