Una victoria de peso por la permanencia
El Cisne se mide esta tarde, a las 18 horas en el Pabellón Municipal Diego Carrasco, al Málaga con la intención de aumentar la distancia con respecto a la zona baja de la clasificación. Los malacitanos acumulan once jornadas consecutivas de derrotas y son penúltimos. Los lerezanos, por su parte, suman dos jornadas seguidas sin llevarse los dos puntos a casa.
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