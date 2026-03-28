Una victoria de peso por la permanencia

El Cisne se mide esta tarde, a las 18 horas en el Pabellón Municipal Diego Carrasco, al Málaga con la intención de aumentar la distancia con respecto a la zona baja de la clasificación. Los malacitanos acumulan once jornadas consecutivas de derrotas y son penúltimos. Los lerezanos, por su parte, suman dos jornadas seguidas sin llevarse los dos puntos a casa.