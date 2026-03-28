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Tres puntos para consagrarse líderes

El Leis Pontevedra viaja hasta Vigo para enfrentarse al IES Coruxo (Pabellón de Coruxo, 17 horas) en un partido muy importante para ambos comandos. Los locales, en la zona de descenso, necesitan ganar para salir del pozo a Tercera división. Los pontevedreses, en cambio, necesitan los tres puntos para consagrarse campeones de grupo a falta de cuatro jornadas.

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