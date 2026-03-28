No, no son solo tres puntos

Si fuese otro contexto u otra fecha, el partido de esta tarde entre Zamora y Pontevedra (Ruta de la Plata, 16.15 horas) podría ser un rutinario e insípido partido de la categoría de bronce. La extrema igualdad en el grupo, con casi la mitad de los equipos competidores en una horquilla de tres puntos, hacen del partido de hoy un encuentro a cara de perro en que los tres puntos pueden valer mucho más, según los resultados en el resto de los campos.

El Zamora atraviesa una buena dinámica en estos momentos y ya son cuatro semanas sin perder —dos victorias y dos empates—. Las buenas noticias no son solo dentro del campo, ya que algunos futbolistas con molestias como Jaime Sancho, Sergi López o Losada están disponibles para el choque. Josh Farrell, por su parte, sigue de baja por su lesión en el pie y su regreso al verde tendrá que esperar.

Óscar Cano, entrenador local, valoró la gran plantilla que tiene el Pontevedra y los activos evidentes con los que cuenta, a pesar de que Pino no jugará. «Analizándolo esta semana con más detalle te das cuenta de que el buen rendimiento del Pontevedra no es casualidad. Tiene muchos recursos. La baja de Yelko es importante, claro, pero sinceramente creo que tienen jugadores para suplirla. Seguramente veremos algo diferente, porque al final son los perfiles de los jugadores los que marcan el estilo de juego», confesó el granadino.

El Pontevedra llega en un momento delicado del curso en el que no gana desde el 31 de enero —cinco empates y una derrota— y la alta competitividad puede hacerle caer muchos puestos en la tabla. A eso se añade que Yelko Pino, jugador capital para los granates, no está disponible para hoy por tener que cumplir ciclo de tarjetas amarillas. Todos los demás integrantes del primer equipo están en óptimas condiciones para jugar.

Rubén Domínguez, entrenador visitante, destacó las virtudes de su rival y los grandes nombres con los que cuenta. «Es un equipo muy bien armado, que a nivel defensivo se ordena en dos líneas de cuatro en las que se siente bastante cómodo en campo propio. Además, defensivamente tiene jugadores de mucho nivel y mucho talento», aseguró el ourensano.

Noticias relacionadas

Durienses y lerezanos se ven las caras en partido oficial por decimosexta vez. El balance hasta la fecha es de cinco triunfos pontevedreses, tres empates y siete victorias zamoranas. El último duelo se zanjó con un contundente 4-1 en Pasarón, el pasado 1 de noviembre.